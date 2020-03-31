Рада проголосовала за закон о рынке земли

Украина

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 2178−10 о рынке земли, что являлось одним из условий получения помощи от Международного валютного фонда и ряда других международных организаций.

Об этом передает РБК-Украина.

За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

«Я ставлю на голосование принятие во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками, с учетом всех поправок в дополнительной таблице… Прошу поддержать и проголосовать. За — 259. Решение принято», — заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

В частности, за проголосовали 259 парламентариев, против — 24, воздержались — 3, не голосовали — 29.

Так, фракция «Слуга народа» отдала 206 голосов, «Европейская солидарность» — 23 голоса, «Голос» — 13, депутатская группа «Доверие» — 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, «Батькивщина» и депутатская группа «За майбутнє» не поддержали принятие закона.

Закон предусматривает, что документ вступит в действие с 1 июля 2021 года, при этом;

первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки;

после этого — следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут;

продажа иностранцам — после референдума.

Также отмечалось, что до 1 января 2024 года граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью до 100 га. Указанное ограничение не распространяется на земучастки, приобретенные в собственность гражданином до вступления в силу абзацем.

Кроме того, запрещается запрещается купля-продажа или иным способом отчуждение в пользу юрлиц земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к землям для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земучастков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме перехода к банкам права собственности на земельные участки в качестве предмета залога, передачи земельных участков по наследству, обмена земельного участка на другой с одинаковой нормативной денежной оценкой, или если разница между нормативной денежной оценкой которых составляет не более 10% и отчуждение земельных участков для общественных нужд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. В случае их одобрения парламентом возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter