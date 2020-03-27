28.00 / 28.63 30.42 / 31.42
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский рассказал об изменениях в законе о рынке земли и назвал дату внеочередного заседания Рады

21:08 27 марта 2020 243
журналисты и Зеленский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады, которое несколько раз переносили, должно состояться в понедельник, 30 марта. На нем планируется рассмотреть законопроекты об отмене моратория на рынок земли. После этого Украина сможет получить от Международного валютного фонда 8 млрд долларов.

Об этом Зеленский сообщил журналистам, после встречи с депутатами фракции «Слуга народа» в пятницу, 27 марта.

По словам Зеленского, правительство пойдет на некоторый компромисс касательно отмены моратория на рынок земли. В частности, продажа государственной земли будет запрещена, а ограничение на покупку составит 100 гектаров.

Президент считает, что в Украине никто не хочет дефолта, поэтому депутаты примут взвешенное решение и проголосуют все «земельные» законопроекты.

Кроме того, по словам Зеленского, Рада должна принять новый закон о банках, согласно которому бывшим собственникам не будут возвращать национализированные банки, если даже суд признает национализацию недействительной. Компенсацию по новому закону бывшим владельцам банков будет получить сложно: они должны будут доказать, что в результате национализации понесли ущерб.

Ранее Зеленский призвал депутатов Верховной Рады не бояться, а провести заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№ 2178−10), рекомендованный профильным комитетом, который открывает рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К этому проекту закона было подано более 4 тысячи поправок. Депутаты рассматривают вопрос о рынке земли с января текущего года.

Фото OBOZREVATEL

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

тест

Слабость и полная потеря вкуса: инфицированная коронавирусом украинка назвала симптомы болезни

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Игнасио Трельес

Умер легендарный футбольный тренер-рекордсмен (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер