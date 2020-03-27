Украина

Зеленский рассказал об изменениях в законе о рынке земли и назвал дату внеочередного заседания Рады

Президент Владимир Зеленский заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады, которое несколько раз переносили, должно состояться в понедельник, 30 марта. На нем планируется рассмотреть законопроекты об отмене моратория на рынок земли. После этого Украина сможет получить от Международного валютного фонда 8 млрд долларов.

Об этом Зеленский сообщил журналистам, после встречи с депутатами фракции «Слуга народа» в пятницу, 27 марта.

По словам Зеленского, правительство пойдет на некоторый компромисс касательно отмены моратория на рынок земли. В частности, продажа государственной земли будет запрещена, а ограничение на покупку составит 100 гектаров.

Президент считает, что в Украине никто не хочет дефолта, поэтому депутаты примут взвешенное решение и проголосуют все «земельные» законопроекты.

Кроме того, по словам Зеленского, Рада должна принять новый закон о банках, согласно которому бывшим собственникам не будут возвращать национализированные банки, если даже суд признает национализацию недействительной. Компенсацию по новому закону бывшим владельцам банков будет получить сложно: они должны будут доказать, что в результате национализации понесли ущерб.

Ранее Зеленский призвал депутатов Верховной Рады не бояться, а провести заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№ 2178−10), рекомендованный профильным комитетом, который открывает рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К этому проекту закона было подано более 4 тысячи поправок. Депутаты рассматривают вопрос о рынке земли с января текущего года.

Фото OBOZREVATEL

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