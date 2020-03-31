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Женщина применила просроченный крем с эффектом загара и стала похожей на Шрека (фото)

8:11 31 марта 2020 533
Дженни
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

35-летняя жительница британского города Манчестер Дженни Коулмен сделала большую ошибку, решив воспользоваться просроченным кремом для автозагара. Как пишет издание The Mirror, Дженни нанесла пару слоев крема на лицо и тело перед сном. Она заметила странный зеленоватый оттенок, но не придала этому большого значения.

Утром, посмотрев в зеркало, миссис Коулмен пришла в состояние шока. Мать двоих детей стала похожа, как шутят ее друзья, на Злую Ведьму Запада из «Волшебника из Страны Оз» или на героя популярных мультфильмов Шрека. Ее кожа приобрела выраженный зеленый цвет.

«Увидев себя, я чуть не заплакала… Я просто не могла поверить», — призналась женщина. Ей пришлось несколько дней безвылазно сидеть дома, отдраивая «загар».

Средствами для искусственного загара она пользовалась много лет, и у нее на полке в шкафчике стояло много баночек. На срок годности крема она не взглянула. После этого случая у нее, как она говорит, развилась паранойя: она боялась, что такое может повториться.

Коулмен говорит, что эта история случилась с ней несколько лет назад, но ее друг напомнил о ней сейчас, прислав ей фотографию и отметив, что на карантине как раз самое время заниматься подобными экспериментами. Если что-то пойдет не так — не страшно, ведь все равно сидишь дома.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученый из Австралии пытался изобрести устройство от коронавируса и попал в больницу с застрявшими в носу магнитами.

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