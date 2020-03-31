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Умер автор "Покровских ворот"
В возрасте 95 лет скончался драматург, сценарист, писатель и поэт Леонид Зорин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
Леонид Зорин родился в столице Азербайджана Баку. Окончил Азербайжданский университет имени Кирова, затем — московский Литературный институт имени Горького. В 1949 году в московском Малом театре была поставлена первая пьеса Зорина — «Молодость».
Наиболее известны пьесы Зорина «Покровские ворота» (позднее сам написал сценарий к одноименному популярному фильму) и «Царская охота», которая также была экранизирована. Спектакль Георгия Товстоногова «Римская комедия» по пьесе Зорина был в свое время запрещен.
Он был сценаристом фильмов «Леон Гаррос ищет друга», «Скверный анекдот», «Добряки».
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