- 11:08 Скандал с «пленками Ермака»: Лерос рассказал, как получил записи
- 10:59 Крупную колонну военной техники заметили в Ростове: в сеть попало видео
- 10:56 Умер автор "Покровских ворот"
- 10:41 За распространением коронавируса по Украине и миру можно следить онлайн
- 10:36 Облегчение условий погашения кредитов на время карантина: что нужно знать
- 10:34 Ирина Шейк закрутила роман со знаменитый сердцеедом, очаровавшим множество голливудских звезд
- 10:32 СМИ рассказали, как компания депутата Негулевского получила 7 миллионов гривен за «марсианский ландшафт» на дорогах
- 10:32 Шокирующая статистика: от пневмонии на Житомирщине умерли более 20 человек
- 10:18 Курс доллара заметно упал: сколько стоит валюта 31 марта
- 10:07 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:06 «СНБО превратился в фикцию»: уволенный Сивохо сделал громкое заявление
- 10:03 Люди соскучатся по путешествиям, но после пандемии у многих не будет на это денег, – Дмитрий Гордон
Крупную колонну военной техники заметили в Ростове: в сеть попало видео
В сеть выложили видео, снятое возле Ростова (Россия), на котором зафиксирована большая колонна военной техники.
Автор видео, которое на Telegram-канале опубликовал блогер «Фашик Донецкий», не исключает полного перекрытия Ростова. По его словам, колонне техники «конца и края не видно».
«Ростов. Никакой эпидемии нет. Почти», — комментирует видео «Фашик Донецкий».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, как российские власти школьными автобусами свозят к Москве росгвардейцев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...