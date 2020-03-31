Мир

Крупную колонну военной техники заметили в Ростове: в сеть попало видео

В сеть выложили видео, снятое возле Ростова (Россия), на котором зафиксирована большая колонна военной техники.

Автор видео, которое на Telegram-канале опубликовал блогер «Фашик Донецкий», не исключает полного перекрытия Ростова. По его словам, колонне техники «конца и края не видно».

«Ростов. Никакой эпидемии нет. Почти», — комментирует видео «Фашик Донецкий».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, как российские власти школьными автобусами свозят к Москве росгвардейцев.

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