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Путин готовится закрыть Москву? В России военных перебрасывают на автобусах с надписью "дети"
В сети появилось резонансное видео, которое может свидетельствовать о готовности Путина к введению режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Напомним, сам хозяин Кремля также может быть инфицирован.
В кадрах, которые опубликовал в Twitter оппозиционный политик Михаил Ходорковский, зафиксирована колонна из 200 школьных экскурсионных автобусов, которыми… в Москву перевозят военных Росгвардии.
В комментариях автор видео отмечает, что оно было снято 26 марта на Киевском шоссе.
Кто хочет комментарии — включите звук. pic.twitter.com/tTfeKJGp9W— Ходорковский Михаил (@mich261213) March 26, 2020
В доказательство своей версии о намерении властей «закрутить гайки» Ходорковский опубликовал фотокопию обращения Главного управления МВД по Москве о разработке плана противодействия пандемии, включающего введение запрета на въезд и выезд из города всего автотранспорта, а также введения коммендатского часа.
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин наконец объявил о нерабочей неделе для россиян в связи с ростом количества инфицированных. Вынужденные выходные дни на всей территории РФ продлятся с 28 марта по 5 апреля.
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