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Происшествия

Трагедия под Одессой: в доме найдены два трупа, еще одна женщина и девочка – в тяжелом состоянии

11:19 31 марта 2020 817
мужская рука
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В частном доме, что в селе Латовка Беляевского района Одессой области, произошло трагическое ЧП. Вечером 30 марта здесь обнаружили два тела, а также еще двоих людей в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, найдены тела 43-летнего хозяина дома и его 77-летней матери.

«В этом же доме нашли 42-летнюю супругу погибшего и их восьмилетнюю дочь, пребывавших в крайне тяжелом состоянии. Девочку и женщину госпитализировали», — сообщили в полиции.

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Как стало известно, семью обнаружили родственники, которые не могли им дозвониться и приехали убедиться, все ли с ними в порядке.

Предполагается, что одной из вероятных причин ЧП мог стать угарный газ (в доме установлен газовый котел).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП во Львове, где угарным газом отравились шесть человек, четверо из них — дети.

А в одной из квартир Харькова угарным газом отравились мужчина и его двухлетний сын. Медики не смогли их спасти. Причиной трагедии стала неисправная колонка.

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