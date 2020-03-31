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До +19: синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
В среду, 1 апреля, ночью будет по-прежнему холодно — ожидается мороз, который в Карпатах будет весьма ощутим — до -6−12 градусов.
«Арктический воздух. Однако дневное солнце благодаря антициклону, а это все же апрельское солнце, а не, скажем, ноябрьское, прогреет днем окружающую среду до + 4 + 9 градусов», — сообщает синоптик Наталья Диденко и добавляет, что в среду в Украине повсеместно будет сухо и солнечно, а ветер станет более «мягким».
В Киеве 1 апреля ночью также будет мороз — до -3−5 градусов, днем потеплеет до +7 градусов.
«В дальнейшем потепление будет усиливаться, ближе к Благовещению в Украине ожидается + 13 + 19 градусов. Поэтому эти все попытки зимы удержать, хотя бы снегом через солнце, кресло под собой — смешные. Как шутил мой папа о подобных жизненных обстоятельствах: „Все! Пора ноги в тазик и парить“. Так что зима, давай — ноги в тазик и парь. Апрель подъезжает!» — шутит Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в минувшие выходные, 28 марта, в Киеве после полудня температура воздуха поднималась до +18,9 градусов — на 0,9 градусов был побит рекорд для этого дня, который держался с 1977 года.
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