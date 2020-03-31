27.87 / 28.67 23.95 / 24.03
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Заморозки до минус 6: какой будет погода в начале апреля

7:03 31 марта 2020 185
Заморозки
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В первых числах апреля в Украине удержится прохладная погода с ночными заморозками до -4−6 градусов.

Как сообщают в Укргидрометцентре, в среду, 1 апреля, ночные заморозки до -6 градусов ожидаются практически по всей Украине, за исключением, разве что, южных регионов страны. Температура воздуха днем — от 5 до 7 градусов тепла. Осадки не ожидаются.

В четверг, 2 апреля, температура ночью существенно не изменится, а днем потеплеет на несколько градусов. В западных, центральных и южных регионах днем ожидается до +10 градусов, на севере и востоке — до +9 градусов. Осадки также не ожидаются.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в минувшие выходные в Киеве был побит температурный рекорд — температура воздуха в столице после полудня 28 марта поднялась до +18,9 градусов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поле пшеницы

Кто и сколько земли сможет купить в Украине после вступления в силу нового закона

Медсестра Алена Финиш

Жуткие шрамы от маски: сеть взбудоражило фото украинской медсестры, работающей в инфекционном отделении

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Владимир Путин

Неожиданно: большинство россиян против того, чтобы Путин мог снова баллотироваться в президенты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер