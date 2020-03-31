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Заморозки до минус 6: какой будет погода в начале апреля
В первых числах апреля в Украине удержится прохладная погода с ночными заморозками до -4−6 градусов.
Как сообщают в Укргидрометцентре, в среду, 1 апреля, ночные заморозки до -6 градусов ожидаются практически по всей Украине, за исключением, разве что, южных регионов страны. Температура воздуха днем — от 5 до 7 градусов тепла. Осадки не ожидаются.
В четверг, 2 апреля, температура ночью существенно не изменится, а днем потеплеет на несколько градусов. В западных, центральных и южных регионах днем ожидается до +10 градусов, на севере и востоке — до +9 градусов. Осадки также не ожидаются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в минувшие выходные в Киеве был побит температурный рекорд — температура воздуха в столице после полудня 28 марта поднялась до +18,9 градусов.
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Жуткие шрамы от маски: сеть взбудоражило фото украинской медсестры, работающей в инфекционном отделении
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