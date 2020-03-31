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Полиция остановила мчавшуюся со скоростью 160 километров в час машину: за рулем был питбуль (фото)

14:59 31 марта 2020 318
Питбуль
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Возле американского города Сиэтл в штате Вашингтон полиция преследовала вилявший по дороге автомобиль, который мчался со скоростью более 160 километров в час и не реагировал на подаваемые сигналы остановиться. В конце концов машину все же удалось остановить, расстелив у нее на пути с ленту с шипами, проколовшими колеса.

Стражи порядка были шокированы, увидев за рулем на водительском сидении питбуля. Его 51-летний хозяин Альберто Тито Алехандро, находившийся под воздействием наркотиков, заявил, что учит собаку водить машину. Он сидел на пассажирском сидении, «помогая» питбулю рулить и нажимая на педали. Как сообщает издание Daily Mail, мужчина был арестован и доставлен в больницу. Пса (который оказался девочкой) отправили в приют. Агрессии в отношении полицейских он не проявлял.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мексиканец на карантине отправил в магазин чихуахуа с деньгами.

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