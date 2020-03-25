Мексиканец на карантине отправил в магазин чихуахуа с деньгами (фото, видео)

Мир

Мексиканцу Антонио Муньосу, который находится на карантине, на третий день ужасно захотелось чипсов. И он решил послать в магазин своего чихуахуа. Антонио засунул собаке под ошейник банкноту и записку, в которой говорилось: «Привет, сеньор владелец магазина! Пожалуйста, продайте моей собаке Cheetos — в оранжевой упаковке, не в красной — они слишком острые. У нее к ошейнику прикреплены 20 долларов. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: она будет кусаться, если с ней плохо обращаться. Ваш сосед».

Крошечный песик успешно справился с миссией, доставив хозяину пачку чипсов чуть ли не с него самого величиной. Фото необычного покупателя были размещены в соцсети Facebook и развеселили пользователей.

В соцсетях распространилось и шутливое видео, снятое в Китае. В нем также изображен забавный поход собаки в магазин в условиях карантина

Ранее «ФАКТЫ» писали, что хозяин отправляет гулять со шпицем дрон.

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