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Наука и технологии

Прививка БЦЖ спасает от коронавируса? Врач сделал сенсационное заявление

15:46 31 марта 2020 1541
Прививка
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Противотуберкулезная вакцина БЦЖ, от которой у многих на всю жизнь остается крохотный шрам на предплечье, может оказаться эффективной в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на Немецкий институт биологии Макса Планка и ряд других авторитетных зарубежных источников сообщила врач из Киева Наталья Яремчук.

Идею изучить БЦЖ на предмет борьбы с Covid-19 ученым подсказал такой факт: в странах бывшего социалистического лагеря, а также в ряде других государств, в которых вакцинация детей БЦЖ была обязательной, случаев заражения Covid-19 и смертей от этой инфекции гораздо меньше, чем в Италии и Испании, США, Нидерландах, где эту вакцину массово не применяют.

Исследование, проведенное группой ученых из США (оно опубликовано на научном портале medRxiv) показало, что вакцинация БЦЖ дает обширную защиту от респираторных инфекций. Теперь ученые из Австралии, Великобритании, Германии, Нидерландов попытаются выяснить, может ли БЦЖ быть эффективной против коронавирусной инфекции.

Как сообщает онлайн-издание The Sydney Morning Herald, в Австралии на этой неделе начинаются исследования на добровольцах. Половину из них вакцинируют БЦЖ. В течение полугода специалисты будут контролировать, как прививка повлияла на работу иммунной и других систем. Эти данные предстоит сравнить с показателями контрольной группы. Эксперимент не предусматривает заражение кого-либо коронавирусной инфекцией. Но результаты испытаний дадут возможность разобраться, способна ли БЦЖ помочь в борьбе с Covid-19.

«ФАКТЫ» ежедневно обновляют статистику распространения коронавируса по областям Украины.

Фото с сайта Немецкого института биологии Макса Планка

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