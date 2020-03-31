Украинцам, заболевшим COVID-19, разрешили посещать магазины и аптеки

Украина

В условиях карантина полиции поручено отслеживать и выписывать штрафы тем, кто грубо игнорирует правила самоизоляции. Тем временем требования к самоизолированным были смягчены. Не будет считаться нарушением поход в магазин или аптеку, если соблюдается несколько условий.

29 марта были приняты поправки к положению о всеукраинском карантине. Установлено, что во время самоизоляции больные COVID-19, а также контактировавшие с больным лица имеют право выходить за покупками, в аптеку и посещать врача.

«Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения», — говорится в новом варианте документа.

При этом для таких походов установлены строгие правила: необходимо надеть маску и не подходить к другим людям ближе чем на полтора метра.

Напомним, ранее было объявлено, что за первое нарушение карантина, самоизоляции или обсервации будут штрафовать на 17 тысяч гривен, за повторное — на 34 тысячи гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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