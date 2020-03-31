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Происшествия

Избиение водителя копами в Киеве: полиция озвучила свою версию

19:42 31 марта 2020 311
Полиция
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Получившая широкий резонанс информация об избиении на столичном Подоле копами водителя-киевлянина обрастает новыми подробностями. Кроме выписанных админпротоколов уже открыто и уголовное производство. А окровавленное лицо было не у водителя, заявившего об избиении, а у полицейского.

Ситуацию «ФАКТАМ» прокомментировал пресс-секретарь Патрульной полиции Киева Роман Мартынюк:

— Сегодня были просмотрены записи с видеокамер патрульных. По ночным событиям проводится расследование, записи являются вещественным доказательством, поэтому пока не могут быть обнародованы. Их можно будет увидеть в суде.

Как пояснили патрульные, задерживавшие якобы избитого водителя, возле пересечения улиц Константиновской и Набережно-Луговой они увидели, как Mazda проехала через двойную осевую, и подали её водителю сигнал остановиться. Но тот уехал с места нарушения. Полиция начала преследование и догнала нарушителя уже на Рыбальском острове — у пересечения Электриков и Набережно-Рыбальской. Mazdа заблокировали, а у ее водителя патрульные, представившись, попросили показать документы. Тот отказывался, вел себя дерзко, ругался, его действия походили на действия пьяного. Поэтому правоохранителям пришлось применить силу — о чем нарушителя предупреждали несколько раз.

Когда мужчину доставали из автомобиля, он сопротивлялся, нанес травму одному из полицейских. Именно у полицейского было окровавленное лицо, а не, как писали в соцсетях, у водителя. Помощь ему оказывали в больнице. Водителя же доставили к врачу-наркологу, анализ подтвердил, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Водитель уже принес извинения полицейским за свои действия. Однако в отношении него составлены админпротоколы за управление авто в состоянии опьянения и нарушение требований дорожной разметки. Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений правоохранителю.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее 43-летний броварчанин напал на сделавшую ему замечание девушку-полицейскую.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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