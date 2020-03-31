Мир

В Бельгии установлен печальный рекорд. Здесь, как сообщает Reuters, от коронавируса умерла 12-летняя девочка. Таким образом она стала самой юной жертвой COVID-19 в Европе. Вирусолог Эммануэль Андре заявил на пресс-конференции, что это редкий случай — считается, что дети менее подвержены заболеванию. Однако этот тяжелый эмоциональный момент крайне расстроил врачей и ученых, так как речь идет о ребенке.

Девочке, у которой до заражения не было никаких серьезных заболеваний, резко стало плохо после того, как у нее в течение трех дней держалась высокая температура.

В Бельгии уже в общей сложности 705 человек умерли от коронавируса.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, сообщает также о смертях пациентов в возрастной категории от 10 до 19 лет в Испании, однако не приводит деталей.

Ранее сообщалось о 14-летнем мальчике, который умер от коронавируса в Португалии.



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