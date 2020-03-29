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Самой юной жертвой коронавируса в Европе стал 14-летний мальчик (фото)

16:57 29 марта 2020 339
Больница
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Самой юной на данный момент жертвой коронавируса в Европе стал 14-летний житель Португалии. Мальчик, чье имя пока не сообщается, проживал в городе Овар. Он скончался в больнице утром 29 марта. Как пишет издание Daily Mail, у ребенка не было ранее серьезных проблем со здоровьем — кроме псориаза, хронического заболевания, поражающего в основном кожу.

Ранее сообщалось о смерти 16-летней французской школьницы Жюли Аллиот, которая умерла в больнице Парижа в минувшую среду. Девушка отличалась хорошим здоровьем. Она умерла спустя неделю после того, как у нее начался «небольшой кашель».

Жюли

Ранее «ФАКТЫ» писали — Всем заболевшим — до 40 лет: Кличко рассказал о новых случаях COVID-19 в Киеве.

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