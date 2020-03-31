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Коронавирус в Украине: в Минздраве объяснили, каким больным будут оказывать помощь в стационаре
В Министерстве здравоохранения Украины обновили алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с коронавирусом.
Положения основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины, сообщили в Минздраве.
По данным министерства, лечение в стационаре обязательно должно предоставляться больным с подозрением на коронавирус, а также тем, у кого подтвержден диагноз COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии. Кроме того, госпитализировать должны пациентов при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности.
Независимо от тяжести состояния, госпитализации подлежат люди из группы риска, имеющие хронические заболевания.
Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.
Напомним, медики Центра общественного здоровья Украины уточнили, что капли COVID-19, через которые можно заразиться инфекцией, не циркулируют в воздухе. Человек может заразиться только, вдохнув зараженные вирусом капли, если он находится на расстоянии менее 1 метра от инфицированного COVID-19.
Фото: Facebook Людмилы Антоненко
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