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Украина

Коронавирус в Украине: в Минздраве объяснили, каким больным будут оказывать помощь в стационаре

12:00 31 марта 2020 415
медики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Министерстве здравоохранения Украины обновили алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с коронавирусом.

Положения основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины, сообщили в Минздраве.

По данным министерства, лечение в стационаре обязательно должно предоставляться больным с подозрением на коронавирус, а также тем, у кого подтвержден диагноз COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии. Кроме того, госпитализировать должны пациентов при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности.

Независимо от тяжести состояния, госпитализации подлежат люди из группы риска, имеющие хронические заболевания.

Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

Напомним, медики Центра общественного здоровья Украины уточнили, что капли COVID-19, через которые можно заразиться инфекцией, не циркулируют в воздухе. Человек может заразиться только, вдохнув зараженные вирусом капли, если он находится на расстоянии менее 1 метра от инфицированного COVID-19.

Фото: Facebook Людмилы Антоненко

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