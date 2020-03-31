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Украина

"Укрзалізниця" будет бесплатно перевозить медицинских работников спецпоездами

20:16 31 марта 2020 158
поезд
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине начинают ходить специальные бесплатные поезда для медицинских работников. Они нужны для того, чтобы иногородние врачи и медсестры могли добраться на рабочее место, пока в города ограничен въезд автобусов и маршруток, отменены электрички и не ходит метро.

В отличие от общественного транспорта поезда будут возить врачей и медсестер бесплатно. Потребуется предъявить служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медучреждении. На протяжении всей поездки необходимо находиться в поезде в маске (респираторе) и в перчатках.

Проект стартовал 31 марта и продлится предположительно до окончания карантина. Специальные поезда курсируют на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной. График движения можно уточнить по телефону горячей линии «Укрзалізниці» 0800−503−111.

Напомним, с введением карантина и ограничением максимального числа пассажиров в пригородных маршрутках многие перевозчики не вышли на работу. В Киеве больницы страдают от нехватки младшего медицинского персонала — многие приезжали на работу из пригорода. Был объявлен флешмоб «Подвези медика на работу», но в полной мере проблему решить не удалось.

Фото info.uz.ua

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