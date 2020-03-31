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Украина

Не замкомандующего: в ВМС опровергли информацию СБУ о разоблаченном военном

20:20 31 марта 2020 259
флаг ВМС Украины
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В связи с распространенной СБУ информацией о том, что она предотвратила вербовку спецслужбами России замкомандующего ВМС Украины, с заявлением выступило командование ВМС.

«По информации по недопущению очередной попытки вербовки представителями спецслужб РФ военнослужащего ВМС ВС Украины сообщаем следующее. Как указано в официальном сообщении СБУ, секретная информация офицером Военно-Морских Сил ВС Украины не передавалась. Данный военнослужащий не занимает должность заместителя командующего ВМС ВС Украины», — говорится в тексте официального заявления.

Отмечается, что командующим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Николаеве задержали агента российской спецслужбы, который хотел продать в РФ секретные разработки.

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