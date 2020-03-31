- 21:36 Усику припомнили старое фото, «прославляющее» Сталина: сеть негодует
- 21:35 Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус и нарвался на критику в сети (видео 18+)
- 21:24 Завезли из Москвы: в ОРДО подтвердили первый случай заболевания COVID-19
- 21:06 В "Борисполе" сел еще один самолет с медицинским грузом из Китая: что привезли и как распределят
- 21:05 "Дарница" предлагает Киеву средства для дезинфекции мест общего пользования
- 20:57 Звездный футболист «Баварии» разбил «Мерседес» на скользкой трассе
- 20:54 СМИ пишут, что брат Ермака потерял статус советника руководителя Чернобыльской зоны
- 20:31 Когда голодать и пить травяные отвары: лунная диета на апрель-2020
- 20:20 Не замкомандующего: в ВМС опровергли информацию СБУ о разоблаченном военном
- 20:16 "Укрзалізниця" будет бесплатно перевозить медицинских работников спецпоездами
- 20:09 Прикинулся кустом: британец нашел способ незаметно выходить на улицу на карантине
- 20:04 В автокатастрофе погиб известный украинский банкир: первые подробности
"Дарница" предлагает Киеву средства для дезинфекции мест общего пользования
Фармацевтическая компания «Дарница» может наладить производство обеззараживающих средств и в кратчайшие сроки осуществить их бесперебойную поставку для нужд Киева в рамках борьбы с коронавирусом. В связи с этим руководство «Дарницы» обратилось к органам власти.
«Мы обратились к мэру Киева Виталию Кличко, а также в СНБО с предложением предоставить информацию о необходимости дезинфицирующих средств и указать, в каком количестве они необходимы и в какие сроки. „Дарница“ готова в кратчайшие сроки наладить производство качественных дезинфицирующих средств для обеззараживания мест общего пользования», — сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.
В условиях пандемии жизненно важно обрабатывать поверхности в тех местах, где постоянно находятся разные люди — это позволяет замедлить распространение вируса.
Как сообщалось, «Дарница» подала заявку для регистрации субстанции гидроксихлорохина в государственный экспертный центр Министерства здравоохранения. Препараты с гидроксихлорохином применяются в ряде стран, в том числе и США, для лечения пациентов с COVID-19.
Также «Дарница» в ближайшее время намерена поставить в аптеки Украины 1 млн упаковок препарата «Парацетамол-Дарница», который эффективен при вирусных инфекциях.
Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля «Дарницы» в 2019 году составила 13,76%.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!