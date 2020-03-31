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Украина

"Дарница" предлагает Киеву средства для дезинфекции мест общего пользования

21:05 31 марта 2020 160
Средство для дезинфекции
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Фармацевтическая компания «Дарница» может наладить производство обеззараживающих средств и в кратчайшие сроки осуществить их бесперебойную поставку для нужд Киева в рамках борьбы с коронавирусом. В связи с этим руководство «Дарницы» обратилось к органам власти.

«Мы обратились к мэру Киева Виталию Кличко, а также в СНБО с предложением предоставить информацию о необходимости дезинфицирующих средств и указать, в каком количестве они необходимы и в какие сроки. „Дарница“ готова в кратчайшие сроки наладить производство качественных дезинфицирующих средств для обеззараживания мест общего пользования», — сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

В условиях пандемии жизненно важно обрабатывать поверхности в тех местах, где постоянно находятся разные люди — это позволяет замедлить распространение вируса.

Как сообщалось, «Дарница» подала заявку для регистрации субстанции гидроксихлорохина в государственный экспертный центр Министерства здравоохранения. Препараты с гидроксихлорохином применяются в ряде стран, в том числе и США, для лечения пациентов с COVID-19.

Также «Дарница» в ближайшее время намерена поставить в аптеки Украины 1 млн упаковок препарата «Парацетамол-Дарница», который эффективен при вирусных инфекциях.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля «Дарницы» в 2019 году составила 13,76%.

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