Мир

Хроники коронавируса: в Нью-Йорке 75 тысяч зараженных, а в РФ нарушителям карантина светит тюрьма

Во вторник, 31 марта, число умерших от коронавируса COVID-19 в мире превысило 41 тысячу человек. За сутки добавилось 3 797 новых случаев с летальным исходом. Уровень смертности достиг 19%. Общее число инфицированных составляет уже 847 тысяч 404 человека. В последний день марта было выявлено 62 тысячи 745 новых случаев заражения. Коронавирус обнаружен уже в 200 странах мира. Список пополнила 31 марта Сьерра-Леоне. В больницах и в самоизоляции находятся 629 тысяч 294 инфицированных, из них 31 тысяча 600 больных в критическом состоянии. Выздоровели 176 тысячи 545 пациентов.

«ФАКТЫ» подготовили свой ежедневный обзор главных событий в мире, связанных с пандемией. Предыдущая хроника была посвящена событиям 30 марта.

США

Соединенные Штаты остаются на первом месте по числу инфицированных. Их в стране уже 181 тысяча 906. Причем за последние сутки выявлены 18 тысяч 118 новых случаев. Скончались 3 655 человек — 514 новых смертей за день.

Хуже всего дела обстоят в штате Нью-Йорк. Его губернатор Эндрю Куомо 31 марта заявил, что здесь подтвержден коронавирус уже у 75 тысяч человек! Скончались 1 150 жителей штата.

Среди новых зараженных оказался и младший брат губернатора. 49-летний ведущий телеканала CNN Крис Куомо находится в больнице. По его собственным словам, у него высокая температура, озноб, затрудненное дыхание.

«Очень надеюсь, что не передал эту заразу детям и моей жене Кристине. Если это произошло, то я буду чувствовать себя хуже, чем от самой болезни», — признался Крис.

Крис Куомо

Губернатор отругал младшего брата за безответственное поведение. Оказывается, на днях Крис пригласил их 88-летнюю мать к себе в гости в квартиру на Манхэттене. При этом Эндрю Куомо выразил уверенность, что с братом все будет в порядке. «Он молод, в хорошей форме, сильный. Конечно, не такой сильный, как он думал, но все будет хорошо», — сказал губернатор.

Проблема заключается еще в том, что Крис, будучи уже, по всей видимости носителем коронавируса, приходил в офис CNN, расположенный на набережной Гудзона. Все работники телеканала предупреждены об опасности заражения. Их проверяют.

Президент США Дональд Трамп обратился к Конгрессу с призывом выделить еще 2 триллиона долларов на инфраструктурную программу. «С учетом того, что процентные ставки для Соединенных Штатов находятся на нулевом уровне, настало время принять законопроект об инфраструктуре, которого ждали десятилетия», — написал он 31 марта в Twitter. Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее Конгресс одобрил выделение 2,2 триллиона долларов на пакет мер, призванных поддержать экономику страны. При этом Трамп заявил о выделении 100 миллионов долларов в помощь Италии, где медики не справляются с пандемией.

Тем временем, 1 апреля американская компания Abbott Laboratories поставит первую партию — 50 тысяч — своих новых тестов на коронавирус, дающих результат в течение пяти минут. Тесты можно использовать в любом помещении.

Американский тест на коронавирус, дающий результат за пять минут

Первый серийный образец Трамп представил 30 марта во время брифинга в Белом доме.

РОССИЯ

Большая часть жителей России оказалась в самоизоляции, после того как примеру Москвы и Подмосковья последовали еще около 30 регионов страны. За последние сутки еще 500 россиян заразились коронавирусом. Общее число инфицированных составляет теперь 2 337 человек. Скончались 17 больных.

В числе зараженных оказался и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он сам подтвердил в Facebook, что его тест показал положительный результат. В Коммунарку свозят всех инфицированных или с подозрением на коронавирус из Москвы. Среди пациентов, например, известные певцы Лев Лещенко и Игорь Николаев. У Николаева коронавирус не подтвердился.

Именно в Коммунарке побывал на днях президент России Владимир Путин. И Проценко здоровался с ним за руку. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поспешил успокоить россиян. Он заявил, что с президентом все в порядке и что тесты на коронавирус Путин сдает чуть ли не ежедневно. Но что интересно, Песков пару дней назад самоизолировался!

Министерство юстиции России предложило в ближайшие месяцы воздержаться от бракосочетаний и разводов. «Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020). В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных», — говорится в официальном заявлении министерства.

В разных регионах России пока действуют различные ограничительные меры. Государственная дума решила навести порядок в этом вопросе. 31 марта в третьем окончательном чтении принят законопроект, который ужесточает административные наказания за нарушения режима карантина. Вводятся штрафы в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Это для простых граждан. Должностные лица и бизнесмены будут облагаться штрафами до 500 тысяч рублей. Предусмотрено также уголовное наказание нарушителей — максимум до семи лет лишения свободы.

А пока в Москве и на Сахалине местным жителям для выхода на улицу необходимо будет получать специальный QR-код. Его наличие поручено проверять полицейским. Тех, у кого кода не окажется, отведут назад домой, но накажут штрафом.

БЕЛАРУСЬ

В Беларуси выявлено 152 инфицированных. 31 марта стало известно о первом случае с летальным исходом. Ночью в Витебске скончался 75-летний актер Виктор Дашкевич.

Президент республики Александр Лукашенко сообщил о том, что заразились «более десятка медиков». Он считает, что это произошло из-за их собственной беспечности. Мол, они не приняли необходимые меры предосторожности, контактируя с пациентами. По словам Лукашенко, это произошло тоже в Витебске. «Они, конечно, не проблемные. Но мы ведь отвлекаемся на их лечение. Эти врачи должны лечить пациентов, а мы их лечим. Они, слава богу, крепкие люди. Но это негоже, когда врач пренебрегает элементарными мерами», — сказал президент.

При этом Лукашенко, исходя «из собственных ощущений и цифрового анализа заболеваемости», выразил уверенность, что Беларусь уже находится на пике эпидемии COVID-19. Поэтому все скоро закончится и нет смысла переносить президентские выборы, которые должны состояться в нынешнем году. Дата проведения избирательной кампании будет определена после обсуждения с ЦИК Беларуси.

ПОЛЬША

В Польше общее число инфицированных составляет 2 215 человек. Скончались 32 зараженных. Власти страны решили ужесточить ограничительные меры. О нововведениях сообщил 31 марта премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Лицам до 18 лет теперь разрешено выходить из дома только под присмотром взрослых. Ограничен доступ к паркам и местам отдыха. Закрываются городские пункты проката велосипедов. В продуктовых магазинах, аптеках, магазинах, торгующих средствами личной гигиены, вводятся специальные часы — с 10:00 до 12:00 — для обслуживания исключительно лица старше 65 лет. Входить в магазины можно лишь в защитных перчатках. В очереди на кассу разрешено одновременно находиться не более чем трем покупателям.

Закрываются все салоны красоты и парикмахерские, салоны татуажа и пирсинга. Строительные магазины будут работать только в будние дни. Все работодатели должны в обязательном порядке бесплатно обеспечивать своих сотрудников дезинфицирующими средствами.

При этом в Польше 10 мая должны пройти президентские выборы. Пока власти не торопятся их переносить. Президент страны Анджей Дуда выразил надежду, что после Пасхи (12 апреля) поляки смогут вернуться к нормальной жизни. А это значит, что отведенный законом месяц на предвыборную кампанию будет соблюден.

Между тем оппозиция выступает за перенос выборов. Кандидат в президенты Малгожата Кидава-Блоньская призвала поляков бойкотировать голосование, если власти все же проведут его 10 мая. «Организовывать выборы президента в сложившейся ситуации — это преступление!» — заявила она.

Кидава-Блоньская считает, что Дуда и правящая партия «Право и справедливость» хотят воспользоваться низкой явкой избирателей, чтобы остаться у власти. Именно поэтому 28 марта депутаты от правящей партии неожиданно внесли поправки в избирательное законодательство. И теперь поляки старше 60 лет и те, кто находятся на карантине, получили право голосовать заочно. Мнение оппозиции разделяют 72% жителей страны.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Последний день марта принес Британии два печальных рекорда. За сутки в королевстве выявлено более 3 000 новых инфицированных. За тот же период умер еще 381 человек, в том числе актер Эндрю Джек, сыгравший в двух последних эпизодах «Звездных войн». Ему было 76 лет. Супруга Эндрю остается на карантине, но в Австралии. Она даже не сможет проводить мужа в последний путь.

Актер Эндрю Джек

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании составляет уже 25 тысяч 150. Скончались за время пандемии 1 789 человек. Однако вирусологи считают, что официальные данные не отражают всю картину. Зараженных больше, как минимум, на 25%.

Ученые обрушились с резкой критикой на тех британцев, которые до сих пор не осознали серьезность ситуации и продолжают массово нарушать введенные правительством ограничительные меры. Это может уже в ближайшие дни привести к тому, что система здравоохранения не выдержит такого числа новых больных, что приведет к катастрофе.

Премьер-министр Борис Джонсон, который находится в самоизоляции, провел первое заседание кабинета министров в режиме видеоконференции. При этом он воспользовался популярным приложением ZOOM. Джонсон выложил несколько фотографий в соцсетях и случайно выдал ID, который использовался участниками заседания. Это ставит под угрозу проведение подобных совещаний в дальнейшем.

Борис Джонсон случайно выдал секретную информацию

Теперь специалистам в области кибербезопасности придется попотеть, чтобы исправить ошибку премьер-министра.

Еще несколько коротких, но важных новостей.

В Испании за последние сутки скончались 849 зараженных коронавирусом. Это печальный рекорд для страны. Пандемия унесла здесь уже 8 269 жизней. Это второе место в мире после Италии, где скончались 12 тысяч 428 человек. При этом Испания обошла Италию по количеству новых случаев заражения за сутки. Их 31 марта добавилось 6 460. Общее число инфицированных в Испании составляет теперь 94 тысячи 417 человек.

А в Италии, как надеются жители страны, ситуация стабилизировалась. Вторые сутки подряд выявлено примерно одинаковое число новых зараженных — чуть больше 4 000. Правда, смертность остается одной из самых высоких в мире. Скончались 31 марта еще 837 инфицированных.

Франция также установила рекорд по количеству случаев с летальным исходом за сутки — умерли 499 пациентов с COVID-19. А по числу новых инфицированных Франция обошла все страны кроме США — выявлено еще 7 578 носителей коронавируса.

В Украине по состоянию на вечер 31 марта выявлено 645 инфицированных. Это означает, что мы поднялись в списке стран, где есть COVID-19, с 66-го на 61-е место.

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