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В нарушение Женевской конвенции: правозащитники показали, как Россия изменяет состав населения Крыма
После аннексии Крыма Россией полуостров массово заселяют россияне. Крымская правозащитная группа подсчитала, что с 2014 года в Крым из России переехали более 170 тысяч человек.
Статистика по годам демонстрирует, что «новых крымчан» становится больше с каждым годом. Небольшое проседание было заметно лишь в 2017 году, а потом приток мигрантов снова вырос.
Крымские правозащитники отмечают, что все приведенные цифры — это лишь верхушка айсберга: те, кто переехал в Крым жить на постоянной основе и зарегистрировал свой новый адрес. Те из россиян, кто обзавелся в Крыму недвижимостью, но продолжает жить по старому адресу, в статистику не попали.
Крымская правозащитная группа обращает внимание, что Россия дерзко нарушает нормы Женевской конвенции. Это международное соглашение считает недопустимым перемещение населения государства-оккупанта на оккупированную территорию. Таким образом, есть еще один повод для подачи заявления против России в международные суды.
Напомним, суд в Гааге уже принял иск Украины по ситуации в Азовском и Черном морях и неправомерных действиях России. Кроме того, международный суд ООН в 2017 году принял жалобу Украины по поводу российской агрессии, нарушения прав крымских татар и других преступлений РФ.
Фото crimeahrg.org
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