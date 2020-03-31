27.55 / 28.20 30.03 / 30.92
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В нарушение Женевской конвенции: правозащитники показали, как Россия изменяет состав населения Крыма

23:04 31 марта 2020 94
толпа крым
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После аннексии Крыма Россией полуостров массово заселяют россияне. Крымская правозащитная группа подсчитала, что с 2014 года в Крым из России переехали более 170 тысяч человек.

Статистика по годам демонстрирует, что «новых крымчан» становится больше с каждым годом. Небольшое проседание было заметно лишь в 2017 году, а потом приток мигрантов снова вырос.

Крымские правозащитники отмечают, что все приведенные цифры — это лишь верхушка айсберга: те, кто переехал в Крым жить на постоянной основе и зарегистрировал свой новый адрес. Те из россиян, кто обзавелся в Крыму недвижимостью, но продолжает жить по старому адресу, в статистику не попали.

Крымская правозащитная группа обращает внимание, что Россия дерзко нарушает нормы Женевской конвенции. Это международное соглашение считает недопустимым перемещение населения государства-оккупанта на оккупированную территорию. Таким образом, есть еще один повод для подачи заявления против России в международные суды.

Напомним, суд в Гааге уже принял иск Украины по ситуации в Азовском и Черном морях и неправомерных действиях России. Кроме того, международный суд ООН в 2017 году принял жалобу Украины по поводу российской агрессии, нарушения прав крымских татар и других преступлений РФ.

Фото crimeahrg.org

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Легкие человека

Как самостоятельно проверить работу легких: советы врача

Убийство

Во Львове торговцы наркотиками убили двух подростков

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер