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Коронавирус нипочем: эффектная голая блондинка оседлала быка на опустевших улицах Нью-Йорка (фото)

4:55 1 апреля 2020 21
Девушка-ковбой
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пока жители Нью-Йорка внемлют советам своего мэра и президента страны Дональда Трампа, и остаются в собственных домах, на опустевшие улицы выходят охочие до приключений горожане. Некоторые их них пытаются призвать американцев соблюдать личную гигиену, другие — просто не упускают возможности сделать редкие снимки.

Об одной из таких «искательниц приключений» рассказывает The New York Post.

Издание рассказывает, что некая неизвестная блондинка решила, очевидно, почувствовать себя в роли девушки-«ковбоя» и взобралась совершенно голой на статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит.

Она залезла на бронзовую статую быка в финансовом квартале Нью-Йорка и начала делать на нем различные гримасы, пока ее подруга пыталась запечатлеть эти «актерские потуги» на мобильный телефон.

Заметив другого фотографа, обе женщины поспешили скрыться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что супермаркет Gerrity’s в американском штате Пенсильвания был вынужден снять с продажи продовольственные товары на 35 тысяч долларов после того, как женщина пришла в магазин и специально на них покашляла. Сообщается, что женщина кашляла на еду по всему продовольственному отделу, включая полки с мясом и выпечкой.

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