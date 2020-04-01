Украина

Политолог Карасев взорвал сеть появлением в кожаной маске в прямом эфире (фото, видео)

Политолог Вадим Карасев превратился в объект насмешек, когда появился в вечернем телеэфире в маске. Правила карантина требуют надевать маску в общественных местах, но Карасев выбрал себе средство защиты под стать куртке — тоже черную, кожаную, с заклепками и стразами и с расстегивающейся молнией.



Маска у Карасева меньше всего напоминала медицинскую. В соцсетях пользователи спорят: политолог взял одежду у байкера или по ошибке надел элемент от карнавального костюма.

Образ Карасева должен был символизировать «черного лебедя» украинской политики, но «модный лук» политолога больше напоминал о сценических нарядах эпатажных звезд.

Авторов передачи упрекнули, что те постеснялись прямо сообщить политологу, что думают о его новом образе.

Напомним, ранее ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения масок, чтобы защитных средств хватило заболевшим.

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