Издание Insider прекратило работу

Украина

В Украине с 31 марта прекратило работу популярное интернет-издание Insider, принадлежащее предпринимателю Алексею Тамразову.

О закрытии Insider сообщает редактор Ольга Худетская. «Мне очень грустно это писать. Я любила Insider всем сердцем. Я хочу верить, что, как это и свойственно Insider, и уже не раз бывало — когда-нибудь у него снова будет новый виток, новые люди, новая итерация. И буду болеть за него всегда», — написала она на своей страничке в социальных сетях.

По ее словам, мини-редакция решила остаться командой и у нее уже есть мысли по поводу будущего. Также Ольга Худетская поблагодарила владельца издания и добавила, что люди, работавшие в Insider, знают, «что такое работать без цензуры и темников».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Media Group Ukraine (Киев) приостановила выпуск газеты «Сегодня» в бумажном варианте. Тогда топ-менеджмент отмечал, что «система сбыта печатной прессы практически разрушена», а печать и бумага будут только дорожать.

Кроме того, с 2020 года прекратился выпуск печатной версии еженедельника «Зеркало недели».

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