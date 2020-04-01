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Издание Insider прекратило работу
В Украине с 31 марта прекратило работу популярное интернет-издание Insider, принадлежащее предпринимателю Алексею Тамразову.
О закрытии Insider сообщает редактор Ольга Худетская. «Мне очень грустно это писать. Я любила Insider всем сердцем. Я хочу верить, что, как это и свойственно Insider, и уже не раз бывало — когда-нибудь у него снова будет новый виток, новые люди, новая итерация. И буду болеть за него всегда», — написала она на своей страничке в социальных сетях.
По ее словам, мини-редакция решила остаться командой и у нее уже есть мысли по поводу будущего. Также Ольга Худетская поблагодарила владельца издания и добавила, что люди, работавшие в Insider, знают, «что такое работать без цензуры и темников».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Media Group Ukraine (Киев) приостановила выпуск газеты «Сегодня» в бумажном варианте. Тогда топ-менеджмент отмечал, что «система сбыта печатной прессы практически разрушена», а печать и бумага будут только дорожать.
Кроме того, с 2020 года прекратился выпуск печатной версии еженедельника «Зеркало недели».
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..