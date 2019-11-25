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В Украине закрывается еще одно известное печатное издание
С 2020 года прекращается выпуск печатной версии общественно-политического еженедельника «Зеркало недели» (ЗН). Ранее стало известно о планах Кабмина отказаться от публикации законов в «Урядовом курьере». Об этом источник в издании сообщил редакции LIGA.net.
По полученной информации, в каталоге подписки на 2020 год ЗН отсутствует. Следовательно, 1 января печатная газета издаваться уже не будет. Останется только онлайн-версия еженедельника.
«Зеркало недели» издается с 1994 года. Издание основано Владимиром Мостовым, отцом нынешнего главного редактора ЗН Юлии Мостовой.
Напоминаем, что с 27 сентября 2019 года Media Group Ukraine (Киев) приостановила выпуск газеты «Сегодня» в бумажном варианте. Это связано с тем, что издатель СМИ намерен сконцентрироваться на развитии диджитал и ТВ-форматов. Одной из немногих известных всеукраинских газет, которые продолжают выходить в бумажной версии, остаются «Факты и комментарии».
Фото: CanSchool
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!