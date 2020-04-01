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Доллар ускорил падение: как изменился курс валют 1 апреля

9:05 1 апреля 2020 490
доллар
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После того, как Нацбанк резко опустил курс доллара — с 28,06 до 27,63 UAH/USD, пошли на спад и показатели в коммерческих банках. 1 апреля в банках доллар покупают по 27,4−27,6 грн.

Предложения по продаже характеризуются более широким разбросом данных. Есть варианты по 28,6 UAH/USD, но некоторые предлагают американскую валюту по 28,0 грн/доллар.

Аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко убежден, что курс стабилизировался, благодаря двум важным законам, принятым Верховной Радой. И пусть закон о земле вступит в силу не скоро, но уже одно его принятие стало хорошим сигналом для рынка. А банковский закон дает надежду на возобновление сотрудничества с МВФ и стабилизацию украинской экономики.

Напомним, в ночь на 31 марта Рада проголосовала за закон о введении в Украине рынка сельхозземель. Это было одним из условий Международного валютного фонда для разблокирования помощи Украине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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