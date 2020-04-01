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Коронавирус унес жизнь экс-президента «Марселя»
Пандемия коронавируса унесла жизнь 68-летнего экс-президента футбольного клуба «Марсель» Папе Диуфа, возглавлявшего французский клуб в 2005 — 2009 годах.
По информации La Provence, бизнесмен должен был отправиться из Сенегала во Францию во вторник вечером, но его состояние ухудшилось. Он скончался в одной из больниц Дакара от последствий коронавирусной инфекции.
Во Францию Диуф переехал в 18-летнем возрасте из африканской страны Чад и начал карьеру журналиста. Позже он переквалифицировался в спортивного журналиста, огромное внимание уделяя местному футбольному клубу, президентом которого стал через некоторое время.
Также Диуф был футбольным агентом. Самыми известными его клиентами были Базиль Боли и Жозеф-Антуан Белл.
При Папе Диуфе «Марсель» дважды выигрывал «серебро» чемпионата Франции и два раза играл в финале национального Кубка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-президент «Реала» Лоренцо Санс умер от коронавируса.
Фото ФК «Марсель»
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