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Мир

На «удаленке»: начальница превратилась в картошку во время конференц-связи (фото)

10:42 1 апреля 2020 402
Босс-картошка
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Миллионы людей во всем мире перешли на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса. С непривычки иногда происходят накладки и конфузы. Так, сотрудница адвокатской организации PFAW (People For The American Way) поделилась в соцсети Twitter курьезной историей, которая произошла во время конференц-связи с коллегами.

«Моя начальница превратила себя в картошку во время встречи наших команд Microsoft, и не смогла разобраться, как отключить эту опцию. Так она и застряла в таком виде до конца», — написала женщина.

Как сообщает издание The Mirror, «героиней» фото стала политический директор организации Лизет Окампо. «Я босс-картошка…Рада, что вызвала у людей смех в такой непростой ситуации.», — написала в сети Лизет, посмеявшись над ситуацией и всерьез призвав людей оставаться дома.

Пост лайкнули почти 900 тысяч человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британец нашел способ незаметно выходить на улицу на карантине, прикинувшись кустиком.

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