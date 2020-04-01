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На «удаленке»: начальница превратилась в картошку во время конференц-связи (фото)
Миллионы людей во всем мире перешли на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса. С непривычки иногда происходят накладки и конфузы. Так, сотрудница адвокатской организации PFAW (People For The American Way) поделилась в соцсети Twitter курьезной историей, которая произошла во время конференц-связи с коллегами.
«Моя начальница превратила себя в картошку во время встречи наших команд Microsoft, и не смогла разобраться, как отключить эту опцию. Так она и застряла в таком виде до конца», — написала женщина.
my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and cant figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk— Rach (@PettyClegg) March 30, 2020
Как сообщает издание The Mirror, «героиней» фото стала политический директор организации Лизет Окампо. «Я босс-картошка…Рада, что вызвала у людей смех в такой непростой ситуации.», — написала в сети Лизет, посмеявшись над ситуацией и всерьез призвав людей оставаться дома.
Пост лайкнули почти 900 тысяч человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что британец нашел способ незаметно выходить на улицу на карантине, прикинувшись кустиком.
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