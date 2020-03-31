Прикинулся кустом: британец нашел способ незаметно выходить на улицу на карантине (видео)

Мир

Некий изобретательный британец из города Стивенидж придумал необычный способ незаметно выходить на улицу в условиях карантина и ограниченных перемещений. Чтобы избежать штрафа за нарушение правил самоизоляции, мужчина нарядился кустиком. И пробирался вперед перебежками, замирая на месте. Потом показано, как он возвращается домой, держа в руках сумку с продуктами.

Как сообщает издание New York Post, двуногий «куст» засняли соседи — молодая пара Николас Мюррей и Мэделин Мэй-Дэвис, опубликовавшие видео в соцсети TikTok, которое быстро стало вирусным. Некоторые сочли его постановочным, но очень милым и веселым. Ведь сейчас так важно не падать духом. Мюррей рассказал, что не рассчитывал на такой успех, и что они с Мэделин рады, что в это трудное время смогли вызвать улыбку, смех и внушить надежду.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина применила просроченный крем с эффектом загара и стала похожей на Шрека.





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