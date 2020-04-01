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Здоровье и медицина

Промедление смерти подобно: Комаровский назвал симптомы коронавируса, при которых нужно срочно обращаться в больницу

10:59 1 апреля 2020 737
комаровский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Известный педиатр Евгений Комаровский назвал симптомы коронавирусной болезни, которые важно не пропустить, находясь на домашнем лечении. При легком протекании заболевания врач может рекомендовать домашнее лечение, но есть признаки, когда ситуация становится угрожающей и показана экстренная госпитализация.

«Такими признаками является температура выше 39 градусов, которая не сбивается жаропонижающими средствами. Второй симптом: ощущение нехватки воздуха или когда показатели пульсоксиметра ниже 92. Третий возможный признак: заторможенное сознание, неадекватное поведение. Четвертый повод обращаться к врачу: сочетание слабости, высокой температуры и диареи», — объяснил Комаровский.

Напомним, в Украине зарегистрировано 669 больных с коронавирусной инфекцией. Некоторые пациенты обращались к врачам лишь после домашнего лечения в течение трех-семи дней, и в этих случаях наиболее часто наблюдались осложнения.

Ранее Комаровский рассказал, какие средства должны быть в домашней аптечке в период пандемии коронавируса, а также какие необходимо применять дезинфекторы для поверхностей.

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