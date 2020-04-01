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Мужчина возил гроб по городу, призывая соблюдать карантин: история получила неожиданное завершение (фото)
В Хмельницкой области возвращенец из Италии решил провести землякам шоковую терапию и напомнить о смертельной опасности коронавируса. Житель Староконстантинова ездил по городу, установив на автоприцеп массивный гроб и сопроводив инсталляцию красной надписью «Задумайся». Кроме того, громкий голос из машины вещал жителям: вы нужны своей семье, а не ритуальным службам. Предполагалось, что увидев гроб в машине и прослушав сообщение, граждане осознают угрозу для жизни и будут сидеть дома, соблюдая правила карантина.
Перфоманс с гробом население Староконстантинова не оценило. Сначала водителя неоднократно штрафовала полиция. Затем мужчине стали поступать угрозы физической расправы.
«Люди спортивного телосложения заблокировали нас на автомобилях на выезде из города. Угрожали поджечь нашу машину, взять ружье и застрелить. Дескать, черного гроба пугаются дети. А как дети оказались на улице во время карантина? Дошло до потасовки… В частной беседе полицейские посоветовали быть осторожнее, потому что спущенными колесами дело может не ограничиться», — рассказал Игорь Матвиюк местному изданию «У нас. News».
В итоге акцию «Гроб на колесах» пришлось свернуть. В ночь на 31 марта инициативному жителю Старгорода поломали гроб, разбили лобовое стекло в машине и украли из салона звуковую аппаратуру. Полиция начала расследование.
Напомним, в Киеве пообещали наказывать штрафами тех, кто во время карантина устраивает массовые пикники в парках. Пока что полиция составляет протоколы на тех, кто вовремя не свернул торговую деятельность или торгует с нарушением правил.
Фото unas. news
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