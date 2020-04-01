Украина поддержала санкции против Беларуси: что произошло

Украина

Украина присоединилась к европейским санкциям против Беларуси, введенным в 2012 году и недавно продленным еще на год. Ограничения останутся в силе до 28 февраля 2021 года.

Санкции на Беларусь были наложены за преследования оппозиции в стране и нерасследование исчезновений оппозиционных политиков, журналистов, представителей бизнеса в 1999—2000 годах.

Санкции подразумевают эмбарго на поставки оружия. Запрещено продавать или передавать Беларуси военные товары и технологии, техническую и финансовую помощь, которая может пойти на закупки военных товаров. Также предусмотрено замораживание белорусских активов, если таковые обнаружатся на территории ЕС, а также ограничения на поездки официальных представителей Беларуси.

Кроме стран ЕС, к санкциям присоединились государства, не входящие в Евросоюз, но являющиеся странами-кандидатами либо тесно сотрудничающие с евроструктурами. Ограничения для Беларуси поддержали Республика Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.

Напомним, кроме европейских санкций, против Беларуси введены санкции со стороны США. Они распространяются как на граждан, так и на представителей власти страны.

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