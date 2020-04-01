- 13:07 В Киеве маленькая девочка подхватила коронавирус
- 12:56 Юморина на удаленке: праздник смеха в Одессе проходит онлайн
- 12:49 Курс доллара резко пошел вниз: в чем причина
- 12:44 Рынки в Киеве не откроют до конца карантина: названа причина
- 12:35 Владимир Кличко из эпицентра коронавируса в США записал жесткое обращение к украинцам
- 12:31 Мать ничего не знала? Мужчина три года насиловал 10-летнюю дочь сожительницы на Сумщине
- 12:30 Беременных с коронавирусом будут отправлять в специализированные медучреждения
- 12:24 "Не могу скрывать свою любовь": Остапчук показал тайную «возлюбленную»
- 12:19 Украина поддержала санкции против Беларуси: что произошло
- 12:17 День ангела Светланы: душевные поздравления и открытки
- 12:15 Аваков назвал возможную дату окончания карантина в Украине
- 12:15 Крым несет угрозу территориальной целостности РФ: в России признали проблему
Украина поддержала санкции против Беларуси: что произошло
Украина присоединилась к европейским санкциям против Беларуси, введенным в 2012 году и недавно продленным еще на год. Ограничения останутся в силе до 28 февраля 2021 года.
Санкции на Беларусь были наложены за преследования оппозиции в стране и нерасследование исчезновений оппозиционных политиков, журналистов, представителей бизнеса в 1999—2000 годах.
Санкции подразумевают эмбарго на поставки оружия. Запрещено продавать или передавать Беларуси военные товары и технологии, техническую и финансовую помощь, которая может пойти на закупки военных товаров. Также предусмотрено замораживание белорусских активов, если таковые обнаружатся на территории ЕС, а также ограничения на поездки официальных представителей Беларуси.
Кроме стран ЕС, к санкциям присоединились государства, не входящие в Евросоюз, но являющиеся странами-кандидатами либо тесно сотрудничающие с евроструктурами. Ограничения для Беларуси поддержали Республика Северная Македония, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.
Напомним, кроме европейских санкций, против Беларуси введены санкции со стороны США. Они распространяются как на граждан, так и на представителей власти страны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!