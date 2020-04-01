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Украиной управляют пять человек: названы фамилии
Украиной управляет «коллективный олигархат», в который входят президент Владимир Зеленский, бизнесмены Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, а также примкнувшие в последнее время к ним глава МВД Арсен Аваков и бизнесмен Ринат Ахметов.
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал политолог Виктор Бобыренко.
«Уже нет того управлявшего Украиной триумвирата, который был еще совсем недавно: Зеленский — Коломойский — Пинчук. Сейчас есть «коллективный олигархат», — считает Виктор Бобыренко и добавляет, что примкнувшие к тройке Аваков и Ахметов будут усиливать свое влияние в Верховной Раде.
Полный текст интервью с Виктором Бобыренко о последних политических событиях в Украине читайте на сайте «ФАКТОВ».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.