Украиной управляют пять человек: названы фамилии

Украина

Украиной управляет «коллективный олигархат», в который входят президент Владимир Зеленский, бизнесмены Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, а также примкнувшие в последнее время к ним глава МВД Арсен Аваков и бизнесмен Ринат Ахметов.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал политолог Виктор Бобыренко.

«Уже нет того управлявшего Украиной триумвирата, который был еще совсем недавно: Зеленский — Коломойский — Пинчук. Сейчас есть «коллективный олигархат», — считает Виктор Бобыренко и добавляет, что примкнувшие к тройке Аваков и Ахметов будут усиливать свое влияние в Верховной Раде.

Полный текст интервью с Виктором Бобыренко о последних политических событиях в Украине читайте на сайте «ФАКТОВ».

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