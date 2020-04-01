Союз Зеленского и Коломойского распался — кто теперь управляет Украиной

Украина

В ночь на вторник, 31 марта, во время ритуальной церемонии, призванной привлечь в Украину выгодный кредит, принесли человеческую жертву — одного из трех человек, управлявших страной до недавних пор. Полгода назад в интервью «ФАКТАМ» это предсказал (вернее — спрогнозировал) политолог Виктор Бобыренко. Тогда он заявил, что конфликт Коломойского и Зеленского неизбежен, хоть они и понимают, что победителей в нем не будет. Кстати, то, что президентом Украины станет именно Владимир Зеленский, политологу Бобыренко было понятно еще в 2015 году. Каковы будут последствия этого ритуального жертвоприношения? Виктор Бобыренко рассказал «ФАКТАМ», как Зеленский смог переиграть и своих противников, и своих заклятых товарищей, надолго ли это, и что будет дальше.

— На данном этапе мы имеем «финт ушами». Закон о земле вступает в силу больше чем через год, что выгодно Зеленскому и его команде: противники Зеленского, выступающие против этого закона, не могут использовать его принятие в борьбе против президента. Они не могут собрать своих сторонников на массовые акции — и не только из-за карантина, но также и потому, что украинцы не выйдут на улицу против решения, которое вступит в силу «когда-то потом». Следует принять во внимание еще два фактора, не позволяющих накалить обстановку. Первый: это «лайт-версия» закона, и нашим и вашим, поскольку многие понимают, что в него еще будут вносить изменения, касающиеся продажи коммунальных и государственных земель. Второй: продать свои паи сейчас по нынешним ценам готовы совсем немногие собственники. Большинство же «закурили на берегу» и ожидают, пока к ним подплывет офигительная цена.

Еще один вывод по итогам внеочередного заседания Рады: у Зеленского больше нет большинства в парламенте. Того, что мы называли «монобольшинством», больше не будет. Теперь большая часть депутатов от «Слуги народа» будет прислушиваться к внутреннему голосу. И голос этот будет говорить им голосом Коломойского, Ахметова, Пинчука: «Парни и девушки, в следующий раз вас не изберут. А жизнь одна и очень сложная. А количество денежных единиц важно, их можно отложить на последепутатское будущее». По мере падения рейтинга Зеленского будет сыпаться и монобольшинство. Останутся 20−30−40 идейных «слуг», которые сейчас придерживаются проукраинских позиций в повестке дня с олигархами, выступают фрондой против капитулянских настроений главы ОП Андрея Ермака. Большинство же, полагаю, потихоньку будут брать деньги и голосовать, как им укажут олигархи. Тупо зарабатывать.

Но все же это тактическая победа Зеленского, позволяющая спастись здесь и сейчас. Мы выполнили условие МВФ, теперь к нам зайдет транш от Фонда, без которого был бы дефолт. Кроме того, сейчас можно сократить запланированные в бюджете-2020 расходы на формирование рынка земли.

— Кроме закона о земле МВФ настаивал еще и на принятии законопректа, который сделал бы невозможным возврат национализированных банков бывшим собственникам или возврат на рынок ликвидированных банков. Даже если такие действия впоследствии будут признаны незаконными, собственники могут рассчитывать лишь на денежную компенсацию. Этот законопроект призван бороться с «несовершенной судебной системой», которая под влиянием «внешних сил» может возвращать на рынок банки, создавая системные риски для финансовой стабильности страны. Больше всего этот законопроект задевал интересы Игоря Коломойского, пытающегося вернуть себе «Приватбанк». А в обществе устоялось мнение, что президентом Зеленского сделал именно Коломойский.

— Этот законопроект пока принят в первом чтении. И принят только благодаря ситуативному большинству, когда нехватку голосов отсутствовавших и неголосовавших «слуг народа» восполнили фракции «Европейской солидарности» и «Голоса». Чтобы получить через месяц первые два миллиарда из обещанных десяти, за этот закон еще надо проголосовать — и очень быстро — во втором. Ведь пока он не вступит в силу, транша у нас не будет. И собрать голоса для второго чтения будет очень непросто.

Мы видели реакцию людей Коломойского, не голосовавших «за»: «раскол и бабушкина фамилия». Но тут союзником Зеленского стал сам Порошенко. И для того, чтобы принять этот нужный для Украины закон, опять будут необходимы голоса «Европейской солидарности» и «Голоса». И Зеленскому необходимо будет договариваться с ними. Ведь, как мы уже поняли, большинства в Раде у президента не будет: оно будет разваливаться, его будет перекупать так называемый «коллективный олигархат».

Сейчас уже нет того управлявшего Украиной триумвирата, который был еще совсем недавно: Зеленский — Коломойский — Пинчук. Сейчас есть «коллективный олигархат» — в последнее время в группу тех, кто принимал решения, вступили Аваков и Ахметов. Они также будут усиливать свое влияние в Раде.

Любопытно, но в такой ситуации Зеленский в своих решениях может начать сдвиг направо. Как поздний Порошенко: «Армія! Мова! Віра!». Особенно «Мова!» и «Віра!» — не будет так провозглашать, но будет так действовать.

— Расширив экс-триумвират, Зеленский понизил возможности Коломойского. Игорь Валериевич из владельца если не контрольного, то как минимум блокирующего пакета акций, стал чуть ли не миноритарным акционером. Он стерпит, утрется и все же останется в «коллективном олигархате», чтобы хоть как-то влиять на принятие решений?

— Я прогнозировал, что триумвират развалится. Все триумвираты разваливаются. И первое, что сделал Зеленский в этом направлении, это — привлек Ахметова. И Шмыгаль, и половина правительства, например, — креатуры Ахметова. К процессу принятия решения из младших партнеров полноценными партнерами кроме Ахметова был привлечен и Аваков. Возглавлявшая ГБР, а ныне — Генпрокуратуру, Венедиктова — креатура Авакова. Триумвират расширился и роль Коломойского была нивелирована, его кинули. Голосование по нужным для МВФ законам показало — им вообще пожертвовали.

В ближайшие дни по реакции «плюсов» (телеканал «1+1». — Авт.) мы увидим, смирился Игорь Валериевич с таким пониженным статусом или же начал войну. Останется он в расширенном экс-«триумвирате» или же выйдет из него, чтобы бороться с Зеленским, объявить ему вендетту.

Думаю, Коломойского не устраивает статус «сбитого летчика», он с ним не смирится — поэтому прежнего триумвирата уже не будет.

Возможно, именно сейчас для Владимира Зеленского появился стать шанс президентом Украины, показать, что он не «марионетка бородатой бабушки», а новый лидер, который может в нужный момент «подхватить знамя». Но поддержат ли его соратники? «Что ожидает фракцию „слуг“, на чьей стороне вы будете, когда президент поругался с олигархом N1? Тут с попкорном не отсидишься в наблюдателях. Я за Владимира Александровича. Вова, не с*ы, я с тобой. Да, **ять, не с*ы!!!» — написал Бобыренко в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина стоит на пороге нового политического кризиса. Возможны даже внеочередные выборы в парламент.

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