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Украина

«Заразилась в больнице»: родные умершей роженицы с коронавирусом сделали громкое заявление

13:26 1 апреля 2020 676
Областной роддом в Ивано-Франковске
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Родственники роженицы с коронавирусом, умершей 30 марта в Ивано-Франковске, заявляют, что женщина не могла привезти инфекцию из Польши, откуда она вернулась еще осенью 2019 года.

Как передает «ТСН», сестра умершей Оксана Стасевич говорит, что женщина вернулась из Польшив ноябре 2019 года, и что коронавирус она могла подхватить лишь в медучреждении, где никто из родных ее не навещал.

«100 процентов, что она заразилась там, в больнице. Больше вариантов я не рассматриваю. Врач нам неофициально сказал, что там вирус ходит уже два месяца», — заявила родственница умершей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской ОГА сообщили, что женщина, не рассказавшая о поездке в Польшу, одно время находилась в палате с другими роженицами, и что мазок для исследования на наличие коронавируса взяли у новорожденного ребенка умершей.

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