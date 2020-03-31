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Происшествия

Скрыла визит в Польшу: на Прикарпатье умерла роженица с пневмонией

15:15 31 марта 2020 895
больница
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Ивано-Франковске 30 марта в областном роддоме умерла роженица, которая недавно вернулась из-за границы. Отметим, это уже четвертая смерть в области.

Об этом на онлайн-брифинге рассказал заместитель директора областного департамента здравоохранения Владимир Чемный. По его словам, роды были физиологическими, а женщина умерла на второй день после них.

Медик также отметил, что роженицу, которая страдала хронической артериальной гипертензией, 10 марта поместили в реанимацию из-за высокого давления.
Признаков коронавируса на момент перевода женщины в реанимационное отделение не было. Но 29 марта у нее резко поднялась температура, начались одышка (симптомы как у больных коронавирусом).

Только тогда роженица призналась, что недавно приехала из Польши. После обеда 29 марта женщина родила девочку. Роды были физиологическими. Роженицу поддерживали на аппарате искусственного дыхания, но 30 марта ее сердце остановилось.

Родившаяся девочка весом 2,5 килограмма, находится в стабильном состоянии. Она дышит самостоятельно.

Напомним, в Ивано-Франковской области официально подтверждено заболевание COVID-19 у 16 человек. С подозрением в больницах находится 108 пациентов, в том числе 39 жителей областного центра.

Местные власти прогнозируют пик заболеваний на 10−20 апреля.

Город решили закрыть на въезд и выезд.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 17 марта действуют ограничения на въезде в Киев — в столицу не пропускают автобусы межгородского и межобластного сообщения. Легковому транспорту движение не ограничивали.

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