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Украина

Смерть роженицы с пневмонией в Ивано-Франковске: выяснилась важная деталь

11:28 1 апреля 2020 54
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

У роженицы, скрывшей недавнюю поездку в Польшу и умершей 30 марта в областном роддоме в Ивано-Франковске, подтвердили COVID-19.

Как сообщает «Укринформ», об этом сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный. «Мы получили положительный результат у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта в областном роддоме. Взяли мазок для исследования у ее новорожденного ребенка. Результаты ожидаем», — отметил он.

Владимир Чемный также рассказал, что еще до того, как женщина рассказала о поездке в Польшу, она находилась в одной палате с другими четырьмя роженицами. Все они изолированы — каждая из них прошла экспресс-теста и находится в отдельной палате. «Палата, где они были вместе, продезинфицирована, все женщины чувствуют себя хорошо», — отметил он и добавил, что сейчас в областном родильном центре нет медиков больных коронавирус. В то же время в городском роддоме среди медиков есть уже два заболевших с подтвержденным COVID-19.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», со 2 апреля городские власти Ивано-Франковска вводят дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса и «закрывают» город — на въездах установят КПП, где будет проводится температурных скрининг.

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