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Деньги

Украинцам пообещали дополнительные выплаты: кто и сколько получит

14:33 1 апреля 2020 119
Гривни
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На заседании Кабинета министров определили механизм проведения перерасчета пенсий, установили размер ежемесячной компенсации пенсионерам старше 80 лет и выплаты единовременной денежной помощи в тысячу гривен.

Постановление, в частности, предусматривает:

  • индексацию пенсий на 11%;
  • ежемесячную выплату 500 гривен пенсионерам старше 80-летнего возраста с пенсионными выплатами менее 9205 гривен. Для пенсионеров из этой категории со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше 2600 грн;
  • установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2100 гривен лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Также в апреле единовременно по тысяче гривен должны получить:

  • пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, не превышает 5000 гривен на 1 апреля 2020 года;
  • получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца);
  • получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату.

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что планируются переговоры с МБРР по займу в $ 150 млн, который необходим для повышения в Украине социальных выплат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский обещал, что с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий, а с 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гриве.

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