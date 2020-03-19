Зеленский пообещал украинцам индексацию пенсий: названа дата (видео)

Украина

Индексация пенсий, которую должно было провести, но не провело в марте правительство Гончарука, намечена на май текущего года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к согражданам по поводу борьбы с коронавирусом, которое, похоже, становится традиционным.

«О новостях социальной политики:… с 1 мая 2020 будет проведена индексация пенсий», — приводит слова главы государства Telegram-канала его офиса.

Также Зеленский заявил, что с 1 апреля 2020 правительство будет готово выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию меньше 5000 гривен — такое обещание он давал в своем «большом» видеообращении к народу накануне введения в Украине карантина.

Кроме того, в ролике Зеленский сообщил, что подписал закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы и повышения процентов на потребительские нужды. В течение трех дней НБУ разработает льготный режим на время карантина. Также президент подчеркнул, что любые требования от работодателей написать заявление об увольнении по собственному желанию являются незаконными. В таких случаях нужно обращаться в полицию.

Напомним, новый министр соцполитики Марина Лазебная заверила, что в 2020 году будет проведена индексация пенсий 11 млн украинцев. При этом первые индексации проведут в апреле. Ее словам подтвердил премьер-министр Денис Шмигаль.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что назначенная заместителем главы Офиса президента бывший министр социальной политики Юлия Соколовская перед своей отставкой обещала, что индексация пенсий в Украине состоится в сентябре, при этом среднее увеличение выплат составит 216 гривен. Вероятно, именно на такую сумму и стоит рассчитывать украинцам.

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