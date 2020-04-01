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"Воины света": на Виннитчине медики сутки напролет спасают жизнь ребенка, больного COVID-19 (фото)
В Могилев-Подольском медики круглосуточно спасают жизнь ребенка, у которого подтвердился COVID-19. Напомним, в Винницкой области подтверждено заболевание 49 пациентов.
Как сообщил в Facebook народный депутат Геннадий Вацак, четыре бригады ушли на самоизоляцию и выстаивают смены по 12 часов. Благодаря их усилиям состояние мальчика улучшилось, он в сознании, и получает питание через зонд.
Тем временем Винницкая лаборатория подтвердила, что сами медики здоровы.
В комментариях к фото пользователи призвали обязательно отметить всех героических медицинских работников, чтобы город знал своих героев.
Другие комментаторы искренне поблагодарили за жертвенный труд.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о госпитализации в Винницкую областную инфекционную больницу 5-летнего ребенка. Малыш оказался племянником инфицированной медсестры городского клинического роддома № 2.
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