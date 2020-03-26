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В Виннице сообщили о заразившемся коронавирусом 5-летнем ребенке
В Винницкой области по состоянию на 14:00 26 марта официально подтвердили 4 случая инфицирования COVID-19. Среди заболевших — 5-летний ребенок. Ранее стало известно об инфицировании 7-летней девочки на Волыни.
Как заявил в комментарии ресурсу Vinbazar.com заведующий отдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Степан Томин, речь идет о племяннике пациентки № 1 (напомним, ею оказалась медсестра городского клинического роддома № 2).
В настоящее время он экстренно госпитализирован в Винницкую областную клиническую детскую инфекционную больницу и получает симптоматическое лечение.
Отметим, что по состоянию на 9:00 26 марта Минздрав сообщал о 26 случаях подозрений на коронавирус у жителей Винницкой области.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!