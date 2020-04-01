«Начала немножко зарастать»: карантин лишил Олю Полякову депиляции (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно похвасталась поясом верности, пожаловалась, что ей не хватает во время карантина процедур, к которым привыкла.

«Начала немножко зарастать», — посетовала Оля, показав селфи с маской-фильтром, которая «превратила» ее в мужчинку с легкой небритостью.

Конечно, Полякова шутит и сама прекрасно ухаживает за своим телом. Она подчеркивает, что ежедневно занимается спортом, а в ее сториз часто появляются видео, снятые во время массажа.

Отметим, что многие женщины сейчас жалуются на невозможность обратиться к мастерам, которые помогали им выглядеть красивее. Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы, как привести ногти в порядок дома во время карантина.

Ну, а чем еще заняться на карантине, читайте в наших материалах.

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