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«Муж по-другому на съемки не отпускает»: Полякова похвасталась поясом верности (фото)

10:54 13 марта 2020 448
Полякова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как снимает кино вместе с DZIDZIO (Михаилом Хомой). На съемки звезда явилась в оригинальном наряде.

«Хочу вам показать настоящий пояс верности. Муж по-другому на съемки не отпускает», — похвасталась она, продемонстрировав болты на одежде.

Полякова

«Запрет мужа», правда, не помешал красотке позже надеть платье, которое открывает и стройные ноги, и пышную грудь.

Полякова

Кстати, ноги Поляковой — ее гордость. При росте Оли 180 см 127 см занимают ноги. Она даже завела им соцстраничку, но быстро устала ее заполнять.

Зато на основной соцстраничке Полякова демонстрирует не только ноги, но и всю фигуру. Часто она позирует в купальниках (и даже без них).

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