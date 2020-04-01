Аферисты похитили 7 миллионов гривен со счетов жителей оккупированного Донбасса

Происшествия

Трое граждан в течение месяца сняли с депозитных счетов жителей оккупированных районов Луганской области 7 миллионов гривен. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в состав группы входили трое переселенцев из Луганской области в возрасте от 33-х до 50 лет. (Недавно во Львове вынесли приговор сотруднице банка, которая присвоила почти 10 миллионов гривен вкладчиков.)

Участники группировки придумали мошенническую схему: подделали доверенности от жителей временно оккупированных территорий и по этим «документам» в течение месяца получали деньги с чужих депозитных счетов, оформленных в разных банках. Следователи полиции установили 34 таких факта.

В итоге главным пострадавшим в этой ситуации оказался Фонд гарантирования вкладов физических лиц, которому нанесен ущерб на сумму более 7 миллионов гривен.

На полученные преступным путем деньги мужчины покупали автомобили престижных марок.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по статьям Уголовного кодекса «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». Арестованы их счета, на которых было почти 2 миллиона гривен, а также имущество. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения. Организатор преступной группы находится в следственном изоляторе, еще один фигурант — под домашним арестом, а третий участник группы — в розыске.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Служба безопасности Украины разоблачила хакерскую группировку, члены которой выводили деньги со счетов физических и юридических лиц — речь идет о сумме более 20 миллионов гривен.

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