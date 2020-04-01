Дубинский обвинил Криклия в получении доли от проектов Мининфраструктуры

Украина

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в своем видеоблоге обвинил министра инфраструктуры Владислава Криклия в создании офиса по приему откатов от подрядчиков. В частности, по словам депутата, откаты берутся с компаний, которые участвуют в проекте «Большая стройка», инициированном президентом Владимиром Зеленским.

«Великолепный проект, суперистория, если бы не одно „но“. Если бы не министр инфраструктуры Криклий, который эту историю курирует. Потому что недавно он взял себе в советники Андрея Батищева — главу „Укравтодора“ времен министра инфраструктуры Андрея Пивоварского», — сказал нардеп.

Нардеп от фракции «Слуга народа» Дубинский утверждает, что Батищев — человек, при котором работала система откатов с подрядчиков по строительству дорог.

«И когда его увольняли, все те поставщики услуг по строительству дорог жаловались непосредственно президенту. Даже сейчас. О том, что при нем все летело „по кэшу“, и по 12,5% с каждого подряда по строительству дорог уходили на Пивоварского, Кауфмана и прочих, кто окружал Петра Порошенко в то время», — заявил Дубинский.

Также нардеп утверждает, что в то время, когда государство из Резервного фонда через министра инфраструктуры Криклия выписывает компенсацию за выполнение полетов за украинскими гражданами во время коронавируса, авиакомпании совершают эти полеты на коммерческой основе.

«То есть граждане платят за эти полеты, а государство что-то еще авиакомпаниям компенсирует. Разворовывание бабок», — считает Дубинский.

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