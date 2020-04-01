Украина

В Одессе срочно закрыли одну из больниц и массово тестируют больных пневмонией

По данным на 10:00 1 апреля, в Одесской области было зафиксировано 12 случаев COVID-19. В течение дня в регионе лабораторно подтверждены два новых случая заболевания коронавирусом. Об этом вечером сообщил на брифинге председатель Одесской обладминистрации Максим Куцый.

Двое последних заболевших — мужчина и девушка. Предполагается, что она заразилась от заболевшего ранее отца. Он находится в стационаре Одесской городской инфекционной больницы. Девушка, как и ее отец, не так давно вернулась из Турции, после чего почувствовала себя плохо.

Второй заразившийся — 44-летний житель Подольска. Он вернулся в Украину из Франции уже больным и в Подольске обратился в инфекционное отделение местной опорной больницы.

Как сообщили в обладминистрации, 1 апреля на обсервацию в городе Южном (под Одессой) помещены еще 14 жителей области, которые утром прибыли на пароме из Грузии.

Тем временем в Одессе массово тестируют на коронавирус больных пневмонией.

«В настоящее время в стационарах медицинских учреждений Одессы находятся 140 больных с симптомами пневмонии, врачи отобрали и передали биоматериалы для тестирования на COVID-19», — пояснил заместитель главы Одесской обладминистрации Виталий Свичинский.

По его словам, 31 марта в Одесскую инфекционную больницу обратились 19 жителей, у которых подозревают COVID-19. Их тоже тестируют. Всего в этой больнице с таким подозрением сейчас находятся 46 пациентов.

Как уточнили в ОГА, с 1 апреля во всей Одесской области больных с пневмонией начали проверять на коронавирус с помощью экспресс-тестов. На данный момент проверку прошли 259 человек.

Тем временем в городской клинической больнице № 8 — ЧП, из-за которого приостановлена госпитализация.

Как сообщили волонтеры, оказалось, что после лечения в двух больницах и госпитализации в третью, инфекционную, у одной из пациенток диагностировали COVID-19.

Эту информацию подтвердили в горсовете: «Пациентка, о которой идет речь, дважды в год по показаниям имеющейся хронической болезни проходит лечение в ГКБ № 8. Когда пациентка находилась в данном медучреждении, ее состояние здоровья ухудшилось».

После этого заболевшую перевели в другую больницу города — № 10, где она находилась в изоляторе реанимации с диагнозом «тяжелая пневмония».

В горсовете утверждают, что с другими больными девушка не контактировала, а медперсонал заходил к ней в защитных костюмах.

Также утверждается, что все шесть человек, кто с ней контактировал в ГКБ № 8, а также медперсонал протестированы и находятся под наблюдением. Люди, с которыми она близко контактировала ранее, тоже находятся в режиме самоизоляции. В отделении, где она лежала, проводят дезинфекцию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Южном коронавирусом заболел депутат: после возвращения из-за рубежа он контактировал с десятками людей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter