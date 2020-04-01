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В Киеве просроченные е-билеты с QR-кодом можно «вернуть к жизни»: как это сделать
Как уже сообщалось, в Киеве, несмотря на карантин, запустили е-билет. Но сейчас общественный наземный транспорт курсирует в особом режиме. И у многих остались неиспользованные QR-билеты на проезд, которые, как известно, действительны в течении 15 суток.
В горгосадминистрации обещают восстановить просроченные билеты, которые во время карантина утратили силу, сообщает портал segodnya со ссылкой на руководителя столичного департамента информационно-коммуникационной инфраструктуры Юрия Назарова. Он отметил, что после снятия ограничений в работе общественного транспорта, приобретенные в приложении Kyiv Smart City билеты с истекшим сроком действия в период карантинных ограничений снова будут годными.
Кроме того, распечатанные билеты также можно будет обменять. Для этого надо направить обращение на почту поддержки е-билета [email protected], где следует:
- сообщить ФИО владельца;
- указать номер QR-билета или прислать его изображение;
- написать адрес почты, куда отправят новый билет.
Напомним, что сейчас, когда изменилась система оплаты проезда в столичном общественном транспорте, появились и проездные с разным сроком действия.
Фото shotam.info
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