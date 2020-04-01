Мир

Хроники коронавиурса: Путин на удаленке и больше не здоровается за руку

В среду, 1 апреля, число умерших от коронавируса COVID-19 в мире превысило очередную психологическую отметку и составляет теперь 46 тысяч 496 человек. За сутки добавилось 4 194 новых случая с летальным исходом. При этом уровень смертности остался прежний — 19%. А вот общее число инфицированных превышает уже 928 тысяч! В первый день апреля было выявлено 69 тысяч 738 новых случаев заражения. Коронавирус обнаружен в 201 стране мира. Список пополнили три особые общины Нидерландов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Это острова в Карибском море. В больницах и в самоизоляции находятся 687 тысяч 929 инфицированных, из них 34 тысячи 994 больных в критическом состоянии. Выздоровели 193 тысячи 632 пациента.

«ФАКТЫ» подготовили свой ежедневный обзор главных событий в мире, связанных с пандемией. Предыдущая хроника была посвящена событиям 31 марта.

США

В Соединенных Штатах число инфицированных коронавирусом выросло в два раза за пять дней. Если 27 марта их было чуть больше 100 тысяч, то 1 апреля COVID-19 выявлен уже у 211 тысяч 143 человек. Рост смертей еще выше. Пять дней назад власти сообщали о 555 случаях с летальным исходом, 1 апреля за один день скончалось 660 человек! А всего пандемия унесла жизни уже 4 713 американцев.

Президент Дональд Трамп заявил, что США предстоят «мучительные две недели» в борьбе с коронавирусом. И только преодолев их, можно будет говорить о тенденции к улучшению обстановки.

Капитан американского атомного авианосца «Теодор Рузвельт» запросил командование ВМС США о срочной помощи в связи со вспышкой коронавируса на борту корабля. Он был выявлен более чем у 100 членов экипажа. Общая численность команды — более 4 000 человек «Мы не на войне. Морякам не нужно умирать», — заявил командир авианосца Брет Крозье.

Ему ответил министр обороны США Марк Эспер. «Не видим никакой необходимости в эвакуации моряков „Теодор Рузвельт“. Мы направим туда медицинскую помощь и дополнительный медицинский персонал», — подчеркнул он.

Один из крупнейших производителей табачной продукции в США компания British American Tobacco активно работает над созданием вакцины от коронавируса. В состав корпорации входит подразделение Kentucky BioProcessing. Именно оно приступило уже к доклиническим испытаниям вакцины. Если все пройдет успешно, уже в июне табачная корпорация сможет производить до 3 миллионов доз еженедельно.

РОССИЯ

За последние сутки число инфицированных в Российской Федерации увеличилось еще на 440 человек и составляет теперь 2 777 носителей коронавируса. Скончались в общей сложности 24 больных.

Президент России Владимир Путин перешел на дистанционный режим работы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В среду, 1 апреля, Путин провел первое совещание с правительством в виде телеконференции. Песков также отметил, что президент изменил манеру приветствия и больше не здоровается за руку при личных встречах. Это связано с эпидемией коронавируса. Песков не стал заострять на этом особое внимание, но подтвердил, что это связано с посещением Путиным городской клинической больницы № 40 в Коммунарке, главный врач которой Денис Проценко оказался носителем коронавируса. Теперь Путин и все, кто его сопровождал тогда, ежедневно сдают тесты на COVID-19.

Пик заболеваемости коронавирусом в России может быть достигнут в ближайшие 10 дней. Об этом заявил руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов. Он подчеркнул, что принятые властями ограничительные меры имеют положительный эффект. Однако даже с учетом соблюдения мер, число инфицированных в России может вырасти на пике эпидемии в 10 раз, полагает эксперт.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за продление нерабочего периода в России, объявленного президентом страны в связи с угрозой коронавируса. На брифинге она заявила, что девяти нерабочих дней недостаточно. Период инкубации для COVID-19 составляет две недели, поэтому период разрыва связи передачи вируса тоже должен быть кратным 14 дням.

Коронавирус выявлен у четырех сотрудников Роскосмоса. На 9 апреля назначен старт космического корабля «Союз МС-16», который должен доставить на МКС новый экипаж. В Роскосмосе заверили, что никто из заразившихся сотрудников не контактировал с членами экспедиции. Поэтому запуск корабля откладывать нет причин.

ФРАНЦИЯ

Франция стала четвертой страной после Италии, Испании и США, где от COVID-19 скончались более 4 000 человек. За последние сутки было зарегистрировано 509 новых случаев с летальным исходом. Правительство Франции признало, что это неполные данные. Статистика пока учитывает только тех, кто умер в больницах. В ближайшие дни к ним добавят скончавшихся в домах престарелых.

Общее число инфицированных составило во Франции — 56 989 человек. За сутки добавилось еще 4 860 новых случаев. Франция занимает шестое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В первую пятерку входят США, Италия, Испания, Китай и Германия.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Британии число инфицированных достигло 29 тысяч 474 человек. За сутки добавилось еще 4 324 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 1 апреля 563 пациента. И это новый рекорд для Великобритании. Общее количество случаев с летальным исходом составляет теперь 2 352 человека.

Правительство Бориса Джонсона приняло решение призвать в армию из запаса 3 000 резервистов. Пока им сказали, что это на полгода. Резервисты будут оказывать поддержку Национальной системе здравоохранения (NHS). Они нужны как в медицинской сфере, так и в сфере логистики.

Впервые за последние 75 лет отменен знаменитый Уимблдонский турнир по теннису. Об этом сообщил организатор турнира AELTC. «Учитывая масштабы этого глобального кризиса, мы считаем правильным решение отменить турнир 2020 года и вместо этого сосредоточиться на том, как мы можем использовать наши ресурсы для помощи членам местных общин и остальным», — заявили в AELTC. Теперь корты Уимблдона примут лучших теннисистов в мире только с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Кстати, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отменил проведение всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также отложены все международные игры женских и мужских сборных, запланированные на июнь.

Принц Чарльз впервые выступил с обращением к британцам после перенесенной им коронавирусной инфекции. «Никто из нас не может сказать, когда это закончится. Но это закончится», — сказал наследник престола. Чарльз призвал всех не терять надежды и веры в себя и других.

ИСПАНИЯ

Испания стала третьей страной в мире, где общее число инфицированных превысило 100 тысяч человек. За последние сутки добавилось еще 6 256 новых случаев. Их общее количество составляет теперь 102 тысячи 179 человек. 1 апреля скончались еще 667 пациентов. Всего в Испании за время пандемии умерли от коронавируса 9 130 человек. Больше скончалось только в Италии (13 тысяч 155 инфицированных).

Еще несколько коротких, но важных новостей.

Нидерланды продлили действие чрезвычайных мер до 28 апреля. В стране остаются закрытыми школы, рестораны, бары. «Рост числа инфицированных не оставляет нам другого выбора», — заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Группа ученых из Китая, США и Великобритании, заявила, что жесткий карантин в Ухане, введенный в самом начале эпидемии коронавируса, позволил предотвратить до 700 тысяч случаев заражения и значительно затормозить распространение инфекции внутри Китая. Первые 50 дней карантина в Ухане позволили другим китайским городам выиграть ценное время для подготовки собственных ограничительных мер.

Таджикистан остается одной из немногих стран мира, в которых до сих пор нет ни одного официально подтвержденного случая коронавируса. В республике было проведено более 700 тестов на COVID-19, и все они дали отрицательны результат. Об этом заявила постоянный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Душанбе Галина Перфильева. Контрольные проверки тестов делались в Москве и Лондоне. Там подтвердили отсутствие коронавируса в Таджикистане.

В Украине по состоянию на вечер 1 апреля выявлено 794 инфицированных. Это означает, что мы поднялись в списке стран, где есть COVID-19, с 61-го на 56-е место.

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