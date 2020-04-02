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Самая молодая миллиардерша в мире опубликовала соблазнительное фото в боди
Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница и модель Кайли Дженнер, чья сестра Кендалл недавно нарушила карантин и «нарвалась» на критику фанатов, решила пойти другим путем, и вместо гневных отзывов собирать в Сети лайки и похвалы.
Для этого 22-летняя знаменитость поделилась снимком в откровенном белом боди без бюстгальтера, выгодно подчеркнувшем ее аппетитную фигуру.
Подобно всем представительницам семейства Кардашьян Кайли Дженнер может похвастаться роскошными формами.
При этом Дженнер придерживает волосы рукой, открывая лицо с нюдовым макияжем. Она также надела несколько украшений: круглые серьги, браслет, тонкую цепочку и несколько колец.
«Горяча», «Ты словно ангел», «Окей, королева, ты как всегда удивляешь», «Вау, шикарна!», «Божественна», — восхитились подписчики предпринимательницы в комментариях под постом, который набрал более шести миллионов лайков. Таким образом цель красотки, очевидно, была достигнута.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что издание Forbes назвало Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics в 2016 году, который продала за 600 миллионов долларов в ноябре прошлого года.
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